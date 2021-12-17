Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 95.55 - 96.50

В столице до 22 декабря будет, проходить выставка художника М.Асаналиева

167  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Торжественное открытие авторской выставки художника Майрамкула Асаналиева "Цветок Манаса" состоялось 16 декабря в инновационном центре Кыргызпатента в рамках цикла мероприятий "Авторское право - основа развития творческой индустрии". Об этом сообщает пресс-служба Кыргызпатента.

По ее данным, работы Асаналиева легли в основу анимационного ролика "Манас - кыргызское качество". В рамках мероприятия был презентован анимационный ролик режиссеров Айбека Баимбетова и Жаныша Ботоя.

"Выставка привлекла внимание художников, поэтов, ученых, манасистов и манасчы новыми картинами автора и анимационным роликом по ним.

В мероприятии приняли участие представители аппарата президента КР, депутаты Жогорку Кенеша, чрезвычайные и полномочные послы Венгрии и Монголии в Кыргызской Республике, представители Министерства культуры, информации, спорта и по делам молодежи, международных и общественных фондов и др. Выставка картин Майрамкула Асаналиева продлится до 22 декабря", - говорится в сообщении Кыргызпатента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411007
Теги:
выставка, художник, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  