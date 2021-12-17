В столице до 22 декабря будет, проходить выставка художника М.Асаналиева

Торжественное открытие авторской выставки художника Майрамкула Асаналиева "Цветок Манаса" состоялось 16 декабря в инновационном центре Кыргызпатента в рамках цикла мероприятий "Авторское право - основа развития творческой индустрии". Об этом сообщает пресс-служба Кыргызпатента.

По ее данным, работы Асаналиева легли в основу анимационного ролика "Манас - кыргызское качество". В рамках мероприятия был презентован анимационный ролик режиссеров Айбека Баимбетова и Жаныша Ботоя.

"Выставка привлекла внимание художников, поэтов, ученых, манасистов и манасчы новыми картинами автора и анимационным роликом по ним.

В мероприятии приняли участие представители аппарата президента КР, депутаты Жогорку Кенеша, чрезвычайные и полномочные послы Венгрии и Монголии в Кыргызской Республике, представители Министерства культуры, информации, спорта и по делам молодежи, международных и общественных фондов и др. Выставка картин Майрамкула Асаналиева продлится до 22 декабря", - говорится в сообщении Кыргызпатента.