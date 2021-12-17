Прогноз погоды с 17 по 20 декабря. Декабрь радует теплом

В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 17 по 20 декабря.

Бишкек

17 декабря Ночь -1 … -3 °C день 7 … 9 °C, ветер юго-восточный 5-10 м/с, без осадков

18 декабря Ночь -1 … +1 °C день 10 … 12 °C, ветер юго-восточный 5-10 м/с, без осадков

19 декабря Ночь 0 … 2 °C день 11 … 13 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

20 декабря Ночь 0 … 2 °C день 9 … 11 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Ош

17 декабря Ночь -3 … -5 °C день 6 … 8 °C, ветер юго-восточный 5-10 м/с, без осадков

18 декабря Ночь -2 … -4 °C день 8 … 10 °C, ветер юго-восточный 5-10 м/с, без осадков

19 декабря Ночь 0 … -2 °C день 8 … 10 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

20 декабря Ночь 1 … 3 °C день 9 … 11 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Чуйская область

17 декабря Ночь 0 … -5 °C день 7 … 12 °C, ветер юго-восточный 5-10 м/с, без осадков

18 декабря Ночь -3 … +2 °C день 10 … 15 °C,ветер юго-восточный 5-10 м/с, без осадков

19 декабря Ночь -1 … +4 °C день 11 … 16 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

20 декабря Ночь -3 … 2 °C день 6 … 11 °C ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, на большей части территории дождь со снегом

Иссык-Кульская область

17 декабря Ночь -7 … -12 °C днем 2 … 7 °C. ветер западный 4-9 м/с, без осадков

18 декабря Ночью -6 … -11 °C днем 3 … 8 °C. етер западный 4-9 м/с, без осадков

19 декабря Ночью -4 … -9 °C днем 5 … 10 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

20 декабря Ночью -2 … -7 °C днем 1 … 6 °C, ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, на большей части территории дождь со снегом