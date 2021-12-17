В столице пройдет круглый стол по итогам парламентских выборов

В Бишкеке, 21 декабря, состоится круглый стол на тему: "Итоги парламентских выборов: плюсы и минусы новой избирательной системы". Об этом сообщает дискуссионный клуб "Пикир".

По его данным, на мероприятии примут участие политологи, юристы, эксперты по вопросам безопасности, общественные деятели и журналисты Кыргызстана и России.

"В ходе дискуссии планируется обсудить следующие вопросы:

- Смогли ли избиратели Кыргызстана избрать качественно новый состав парламента?

- Что необходимо предпринять, чтобы в дальнейшем не повторялись технические "сбои" в системе автоматизированного подсчёта голосов?

- Сможет ли новый парламент выполнять функцию сдержек и противовесов в условиях новой Конституции, а также поднять политическую культуру в Кыргызстане на новый уровень?", - говорится в сообщении клуба.