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В столице пройдет круглый стол по итогам парламентских выборов

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке, 21 декабря, состоится круглый стол на тему: "Итоги парламентских выборов: плюсы и минусы новой избирательной системы". Об этом сообщает дискуссионный клуб "Пикир".

По его данным, на мероприятии примут участие политологи, юристы, эксперты по вопросам безопасности, общественные деятели и журналисты Кыргызстана и России.

"В ходе дискуссии планируется обсудить следующие вопросы:

- Смогли ли избиратели Кыргызстана избрать качественно новый состав парламента?

- Что необходимо предпринять, чтобы в дальнейшем не повторялись технические "сбои" в системе автоматизированного подсчёта голосов?

- Сможет ли новый парламент выполнять функцию сдержек и противовесов в условиях новой Конституции, а также поднять политическую культуру в Кыргызстане на новый уровень?", - говорится в сообщении клуба.


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URL: https://www.vb.kg/411017
Теги:
выборы, Кыргызстан
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