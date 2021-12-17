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ООН объявила 2022 год "Международным годом устойчивого горного развития"

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- Назгуль Абдыразакова
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По инициативе президента Садыра Жапарова Организация Объединенных Наций объявила 2022 год "Международным годом устойчивого горного развития". Соответствующая резолюция была принята 16 декабря 2021 года на Пленарном заседании 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, перед рассмотрением проекта резолюции кыргызской стороне было предоставлено слово. Выступая с высокой трибуны, дипмиссия КР в Нью-Йорке заявила, что инициатива об объявлении 2022 года годом гор была озвучена президентом Садыром Жапаровым на общих дебатах 76-й сессии генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2021 года. Она была выдвинута в честь 20-летия с момента проведения первого глобального бишкекского горного саммита в 2002 году.

"Резолюция предлагает государствам-членам, организациям системы ООН, другим международным организациям и заинтересованным сторонам, включая гражданское общество, частный сектор и научно-образовательные круги, надлежащим образом отмечать Международный год в целях улучшения информированности о важности устойчивого горного развития, а также сохранения и устойчивого использования горных экосистем", - говорится в сообщении.

В этом году это стало третьей резолюцией, посвященной устойчивому развитию горных регионов, принятой по инициативе Кыргызской Республики. Первая резолюция под названием "Природа не знает границ" была принята 16 апреля в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН, вторая – "Усиление мониторинга и исследований горных ледников" принята 23 ноября в рамках 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Резолюция о Международном годе устойчивого горного развития была принята единогласно всеми государствами-членами ООН. Более того, 93 государства ко-спонсировали данный документ.

В рамках реализации указанной резолюции Министерство иностранных дел в течение следующего года будет продвигать инициативу Кыргызской Республики по принятию Организацией Объединенных Наций "Пятилетия действий по развитию горных регионов" на период 2023-2027 годы.


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URL: https://www.vb.kg/411021
Теги:
МИД, ООН, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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