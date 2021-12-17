ООН объявила 2022 год "Международным годом устойчивого горного развития"

По инициативе президента Садыра Жапарова Организация Объединенных Наций объявила 2022 год "Международным годом устойчивого горного развития". Соответствующая резолюция была принята 16 декабря 2021 года на Пленарном заседании 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, перед рассмотрением проекта резолюции кыргызской стороне было предоставлено слово. Выступая с высокой трибуны, дипмиссия КР в Нью-Йорке заявила, что инициатива об объявлении 2022 года годом гор была озвучена президентом Садыром Жапаровым на общих дебатах 76-й сессии генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2021 года. Она была выдвинута в честь 20-летия с момента проведения первого глобального бишкекского горного саммита в 2002 году.

"Резолюция предлагает государствам-членам, организациям системы ООН, другим международным организациям и заинтересованным сторонам, включая гражданское общество, частный сектор и научно-образовательные круги, надлежащим образом отмечать Международный год в целях улучшения информированности о важности устойчивого горного развития, а также сохранения и устойчивого использования горных экосистем", - говорится в сообщении.

В этом году это стало третьей резолюцией, посвященной устойчивому развитию горных регионов, принятой по инициативе Кыргызской Республики. Первая резолюция под названием "Природа не знает границ" была принята 16 апреля в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН, вторая – "Усиление мониторинга и исследований горных ледников" принята 23 ноября в рамках 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Резолюция о Международном годе устойчивого горного развития была принята единогласно всеми государствами-членами ООН. Более того, 93 государства ко-спонсировали данный документ.

В рамках реализации указанной резолюции Министерство иностранных дел в течение следующего года будет продвигать инициативу Кыргызской Республики по принятию Организацией Объединенных Наций "Пятилетия действий по развитию горных регионов" на период 2023-2027 годы.