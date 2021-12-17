Задержан подозреваемый в краже золотых украшений и 350 тысяч сомов

В Токмоке задержан подозреваемый в краже на общую сумму более 350 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 14 декабря в органы внутренних дел города Токмока с заявлением обратилась местная жительница К.Л., 1961 года рождения. Женщина просила принять меры в отношении неизвестных лиц, которые проникли в ее дом, взломав окно, и тайно похитили денежные средства в сумме 350 тысяч сомов, а также золотые изделия на общую сумму 15 тысяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в Единый реестр преступлений по признакам преступлений предусмотренных статьей 205 (Кража) УК КР. В ходе принятых неотложных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД города Токмока по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый А.М., 1991 года рождения.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС ОВД города Токмока. Сотрудниками милиции устанавливается причастность задержанного еще к другим аналогичным преступлениям, досудебное производство продолжается.