Медики из КР поучаствовали в противоинфекционном учении СНГ

Медицинское реагирование на чрезвычайные ситуации биолого-социального характера стало главной темой командно-штабного учения, которое состоялось на базе Национального медико-хирургического Центра (ФЦМК) имени Н.И. Пирогова. Оно прошло в рамках одноименной конференции, проведенной при поддержке Министерства здравоохранения России и Исполкома СНГ.

Оба мероприятия, как рассказали в этом Центре, прошли в формате видео-конференц-связи. На конференции выступили специалисты Минздрава РФ, ФЦМК, Роспотребнадзора, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), главные внештатные специалисты российского здравоохранительного ведомства по инфекционным заболеваниям и медицине катастроф, представители Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана, Молдовы, Китая, а также Исполкома СНГ и Российского Красного Креста.

Коллеги поделились друг с другом практическим опытом в данной сфере, а практические кейсы по теме конференции рассмотрели на международном командно-штабном онлайн-учении "Организация оказания медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавших при чрезвычайной ситуации биолого-социального характера (вспышке инфекционного заболевания)".

"Каждая из стран-участников спроектировала на учениях определенную ситуацию, связанную со вспышкой какой-либо инфекции, и представила вариант ее экстренного решения", - отметил директор ФЦМК Михаил Замятин.

Среди рассмотренных ситуаций были реагирование служб на выявление случаев холеры и организация противоэпидемических мер при выявлении инфекции, распространение которой может привести к ЧС, у пассажира самолета.