В Бишкеке в школе № 38 произошла давка, пострадал ребенок

В Бишкеке в школе № 38, которая находится в микрорайоне Аламедин-1 случилась давка школьников во время которой пострадал один ученик. Об этом сообщили родители других учащихся в социальных сетях.

"Ученики старшей школы устроили давку после уроков и толпой задавили шестиклассника. Мой ребенок учится в пятом классе, и все это произошло на его глазах. Мальчик лежал без сознания, его заметили не сразу. Это уже второй случай за последнее время, до этого девочке сломали руку. Почему никто не контролирует поток толпы? Почему нет расписания вывода детей из классов? Если это не впервые, почему до сих пор не предпринято никаких мер? Самое страшное, что потом завуч прошла по классам и заставила каждого показать телефоны и удалить видео. Так же предупредила, что если хоть кто-то расскажет о произошедшем, будет исключён из школы. О состоянии мальчика ничего не известно, кроме того, что скорую ждали 40 минут. По словам дочери, но когда их выгнали, мальчика так и не увезли. Теперь мне страшно отпускать ребёнка в школу. Прошу родителей провести дома с детьми беседы и объяснить, как надо себя вести в коридорах", - сообщила на правах анонимности одна из мама школьников.