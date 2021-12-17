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В Беларуси умер старейший герой Советского Союза Василий Мичурин

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- Анастасия Карелина
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В Беларуси на 106-м году жизни скончался старейший Герой Советского Союза Василий Мичурин. Об этом сообщает телеграм-канал Минобороны республики.

Полковник в отставке Василий Сергеевич Мичурин участвовал в советско-финской и Великой Отечественной войнах. Звания Героя Советского Союза был удостоен за подвиг в бою на Карельском перешейке в начале февраля 1940 года. Тогда ему было 24 года. В августе 1940-го Мичурин курсантом Минского военно-политического училища. Великая Отечественная война застала его под беларусской столицей. Сражаясь с врагом, Мичурин дошел до Чехословакии. Участвовал в обороне Минска, Могилева, брал Кенигсберг и Берлин.

"Министерство обороны Республики Беларусь выражает соболезнования родным и близким Героя Советского Союза. Особенно больно, когда уходят из жизни ветераны. Светлая и добрая память о Василии Сергеевиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но миллионов жителей Беларуси, благодарных герою за мирную жизнь", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/411032
Теги:
Беларусь, ветераны, ВОВ
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