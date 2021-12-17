США ввели санкции против китайских фирм в связи с нарушением прав уйгуров

Министерства торговли и финансов США объявили о введении санкций против китайских биотехнологических компаний и компаний, занимающихся разработкой систем наблюдения, которые, по их мнению, причастны к массовым репрессиям против уйгурских меньшинств в западной провинции Синьцзян в Китае. Об этом сообщает UNN.

Министерство торговли заявило, что санкции "направлены на устранение текущих угроз национальной безопасности и внешней политике США", исходящие от Пекина.

Министр торговли США Джина Раймондо в своем заявлении сказала, что Китай "решил использовать эти технологии для контроля над своим народом и репрессий в отношении представителей этнических и религиозных меньшинств".

"Мы не можем допустить, чтобы американские товары, технологии и программное обеспечение, которые поддерживают медицинскую науку и биотехнические инновации, были перенаправлены на цели, противоречащие национальной безопасности США", - добавила Джина Раймондо.