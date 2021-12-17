В Бишкеке появился мурал, посвященный врачам и студентке Адинай

В Бишкеке появился мурал, посвященный подвигу медиков и волонтеров в борьбе с короновирусной инфекцией. Мурал, общей площадью в 200 квадратных метров изображен на здании 7-го корпуса общежития КГМА. Автор проекта – скульптор-художник Марлен Бакачиев.

На одной части мурала изображены врачи, которым маленькая девочка вручает цветок, а на второй - студентка КГМА Адинай Мырзабекова. Она работала медсестрой в одном из стационаров Бишкека. Девушка скончалась 13 июля прошлого года, в самый пик коронавирусной инфекции. Адинай посмертно награждена медалью "Эрдик". Ранее в новом конференц-холле медицинской академии установили бюст девушки.