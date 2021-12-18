В Бишкек пришла "Русская зима" (много фото)

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова продолжается фестиваль "Русская зима". Сегодня и завтра, 18 и 19 декабря, всех нас ждет еще много интересного.

Фестиваль русской культуры стартовал вчера. Организовали праздник для горожан и гостей города Общественное объединение "Союз соотечественниц" при поддержке посольства Российской Федерации в Кыргызстане, Русского дома в Бишкеке и театра имени Айтматова.

С самого утра в фойе театра кипела жизнь. Ярмарка народных промыслов "Русский сувенир" встречала всех еще до официального открытия фестиваля. Те, кто пришел в театр чуть раньше, смогли выбрать родным и близким подарки ручной работы, поговорить с авторами неповторимых изделий, а также отведать разных вкусностей. Кстати, ярмарка будет работать на протяжении всех трех дней.

Открыли праздник, сказав несколько теплых слов собравшимся, директор театра Евгений Кузнецов и руководитель Русского дома в Бишкеке Виктор Нефедов. Затем начался концерт "Русская зима" с участием детских творческих коллективов. Увидели пришедшие на праздник русской культуры и показ коллекции одежды, созданной в русском стиле модельером-дизайнером Еленой Топтыгиной. Самых маленьких зрителей порадовала, конечно же, волшебная сказка. Вообще программа фестиваля была составлена так, чтобы каждый нашел для себя что-то интересное.

В субботний день организаторы приглашают всех желающих посетить мастер-классы по изготовлению новогодних свечей и обрядовых кукол, по керамической лепке, росписи новогодних игрушек и квиллингу. А в конце дня в театре пройдет концерт солистов Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

В воскресенье же на фестивале вновь порадуют зрителей артисты театра "Gala", будут мастер-классы и творческие конкурсы. Прекрасных дам наверняка заинтересует показ верхней одежды из меха. Завершится фестиваль "Русская зима" праздничным концертом и награждением участников.