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В Австралии обнаружили многоножку с рекордным количеством ног

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- Наталья Крайнова
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В Австралии обнаружили многоножку с рекордным количеством ног - их больше тысячи. Об этом сообщает knife.media.

У членистоногова насчитали 1306 ног. Рекорд зафиксировала команда американо-австралийских энтомологов, которая описала новый вид. Всего было обнаружено четыре представителя E. persephone, каждый из которых имел больше ножек, чем предыдущий рекордсмен - минимум 778.

Новый вид был впервые обнаружен в австралийском регионе Голдфилдс, богатом полезными ископаемыми: команда решила изучить одну из скважин, которые бурили местные шахтеры. Членистоногие обитали на глубине 60 метров ниже поверхности Земли среди полосчатых железных образований и вулканических пород. Многоножек выловили, опуская и поднимая в шахты чашки с листовым опадом и другим мусором.

Размеры многоножек крошечные - до 0,95 миллиметра в ширину и 95,7 мм в длину. Их внешний вид ученые сравнили с ниткой. Также E. persephone имеют бледно-кремовый экзоскелет и коническую голову с усиками. Глаз у них нет. Живут эти многоножки намного дольше других - не два года, а пять-десять.


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URL: https://www.vb.kg/411041
Теги:
Австралия, наука
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