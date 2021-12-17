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Яркие моменты футбольного турнира с участием президента Садыра Жапарова

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке проходит турнир по футзалу, посвященный 100-летию кыргызского футбола. В турнире принимают участие шесть команд: администрации президента, ветеранов отечественного футбола, журналистов, представителей спортивных федераций, бизнес-сообщества и деятелей культуры.

В первом матче турнира команда Администрации президента играла против команды деятелей культуры "Өнөр". Встреча завершилась вничью 2:2. Оба мяча за команду администрации президента забил Садыр Жапаров, который играл в нападении. Во время игры Садыр Жапаров столкнулся с вратарем команды "Онор" во время борьбы за мяч. Президент получил удар в голову и упал, но вскоре продолжил игру.


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URL: https://www.vb.kg/411046
Теги:
Садыр Жапаров, футбол, Бишкек
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