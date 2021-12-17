В южной столице прошла презентация туристического бренда Оша

В городе Ош градоначальник Алмаз Мамбетов презентовал бренд Оша общественности, разработанный для развития туризма. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Впервые среди городов Центральной Азии Ош разработал собственный туристический бренд, говорится в сообщении. Был объявлен конкурс на туристический логотип, на который было подано более 70 заявок. Логотип Михаила Чулина из России одобрила специальная рабочая группа.

"Бренд включает в себя караван, отображающий Великий шелковый путь, Сулайман-Тоо, символ Оша, полумесяц и звезду. Победившему дизайнеру мэрия Оша вручила грамоту на сумму 100 тысяч сомов", - сообщают в муниципалитете.

Бренд был официально презентован. В рамках мероприятия состоялась выставка национальных костюмов и оживленная дискуссия с представителями туристической индустрии. Ряд учреждений и специалистов также были награждены благодарственными письмами мэрии Оша за их вклад в развитие туризма.