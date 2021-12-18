КР и РФ. Что принес год отношений между двумя государствами

В следующем, 2022 году Кыргызстан активизирует внешнюю политику. Об этом недавно заявил журналистам лично глава КР Садыр Жапаров. Однако основным стратегическим партнером КР по-прежнему остается Россия.

Стоит отметить, что на протяжении всего года международное сотрудничество нашей республики и Российской Федерации продолжало развиваться.

Редакция vb.kg решила проанализировать, какие дипломатические договоренности были достигнуты между КР и РФ и какая помощь дружественным государством была оказана в течение этого года.

Соглашения и бизнес

Напомним, первый визит Садыра Жапарова в качестве президента был именно в Москву. Тогда Россия подтвердила выделение Кыргызстану на безвозвратной основе 623 миллионов рублей на создание системы маркировки товаров. Была подчеркнута в ходе визита и роль КР в евразийской интеграции.

"Мы намерены и далее углублять нашу евразийскую интеграцию в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС. Это приоритет внешнеполитического курса страны", - отметил тогда глава РФ Владимир Путин.

Плюс ко всему на тот момент была достигнута договоренность, что в Кыргызстане будут открыты филиалы 1-2 российских банков, проведена встреча с бизнесом и соотечественниками КР в РФ.

В ходе двусторонних переговоров у кыргызской диаспоры в Москве также появился собственный офис.

"Совет, а теперь и его офис, как и прежде, тесно взаимодействуют с посольством Кыргызстана в России. Круг вопросов, которыми приходится заниматься, очень широк: бесплатные консультации, помощь в официальной легализации, трудоустройстве, урегулировании взаимоотношений с работодателями, получении медицинских услуг", - отметил председатель совета Раимкул Аттокуров.

Еще одним важным документом, подписанным между КР и Россией в нынешнем году, стал меморандум о поставках сельхозпродукции. Он поспособствовал расширению товарооборота в сфере агропромышленного комплекса, а также укреплению дружественных российско-кыргызских отношений.

Важным событием для привлечения российских инвестиций в Кыргызстан и активизации сотрудничества в нынешнем году стал прошедший на Иссык-Куле в сентябре III Кыргызско-российский бизнес-форум.

Председатель правления РКФР Артем Новиков рассказал тогда, что на этом форуме было подписано более 10 соглашений. От лица фонда подписано четыре, из которых три имеют предметный характер. Новиков отметил, что в ходе заседания много раз было уделено внимание переходу работы в национальных валютах.

"Соглашения, которые мы подписали с Евразийским банком развития и Российским экспортным банком, позволят РКФР использовать льготные ресурсы на финансирование проектов в Кыргызстане на еще более льготных условиях и в национальных валютах. Это особенно актуально при приобретении оборудования, технологий, материалов с рынков, например, России для производства", - пояснил тогда Новиков.

В соглашении с ЕАБР речь идет о кредитной линии в эквиваленте 50 миллионов долларов, а с Российским экспортным банком до 30 миллионов долларов, из которой 200 миллионов рублей предоставлено и в ближайшее время РКФР может выдавать их.

Основной темой соглашений этого года вновь стали беспошлинные поставки ГСМ из России в Кыргызстан. Это позволило сдержать резкий рост цен на бензин и дизтопливо, наметившийся в последнее время. И это при том, что у Кыргызстана в сентябре был шанс остаться без таких поставок и начать покупать ГСМ на общих основаниях.

Однако Минэнерго России и Кыргызстана договорились об увеличении объемов. В итоге объем бензиновой группы топлива вырос на 190 тысяч тонн и составил 650 тысяч тонн ежегодно. Объем дизельной группы вырос на 65 тысяч тонн. Следовательно, теперь в КР будет поступать 550 тысяч тонн дизтоплива беспошлинно.

Важна в контексте кыргызско-российский отношений и миссия наблюдателей на выборах. Именно они акцентировали внимание на минимизации числа нарушений в рамках избирательного процесса, отмечали высокий уровень подготовки выборов в КР. К тому же в отличие от ряда других наблюдателей были более объективны в своих оценках нарушений и нештатных ситуаций.

Примечательно, что по итогам прошлого года Россия стала лидером во внешнеторговом обороте Кыргызстана (27 процентов), обогнав по показателю Китай.

Только за пять месяцев этого года доля Российской Федерации возросла и превысила 30 процентов. Плюс ко всему идет и активное инвестиционное сотрудничество Москвы и Бишкека.

Напомним, к началу 2020-го на рынке Кыргызстана работало уже почти 800 компаний с российским участием. В прошлом году из России поступила четверть всех иностранных инвестиций в Кыргызстан (1,8 миллиарда долларов). Одним из драйверов двустороннего взаимодействия РФ и КР стала межправительственная программа экономического сотрудничества на 2018-2021 годы.

Гуманитарная помощь

Серьезно помогла Кыргызстану в нынешнем году Россия и с гуманитарной помощью. Касалась она образовательной сферы, сферы безопасности и борьбы с пандемией COVID-19.

Так, например, недавно Россия передала республике партию гуманитарной помощи в виде муки на 9 миллионов долларов. Продовольственная помощь будет распределена среди наиболее социально уязвимых слоев населения.

Месяцем ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу передал кыргызстанским ветеранам Вооруженных сил гуманитарную помощь в виде медицинского оборудования и оргтехники. В партии гумпомощи есть инвалидные коляски, глюкометры, костыли, кварцевые лампы, компьютеры. Отметим, что помощь была предоставлена в рамках военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Правительством Российской Федерации принято решение доставить в Кыргызстан 200 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" на безвозмездной основе. По данным дипломатического представительства, на эти цели Россия выделяет более 1,2 миллиона долларов. К слову, почти вся помощь, идущая от главного стратегического партнера Кыргызстана, – безвозмездная. Причем касается это и поддержки бюджета республики.

Стоит отметить, что в апреле и июне этого года Россия уже передавала КР 80 тысяч доз препарата для вакцинации 40 тысяч человек. По данным ведомства, 25 тысяч доз вакцины в первый же день распределили в прививочные пункты города Бишкека, а остальные были отправлены в регионы страны. Первая партия Sputnik V в количестве 20 тысяч доз была доставлена в Бишкек 22 апреля. Стоимость одной дозы составляет 10 долларов. 5 тысяч - получены в виде гуманитарной помощи.

Важна и помощь КР, идущая от России по линии ОДКБ. Это касается как учений по противодействию внешним угрозам, так и адресная помощь военнослужащих базы гражданам и ветеранам республики. Например, уголь малоимущим гражданам, продукты питания интернатам и детским домам Чуйской области.

И это лишь ряд примеров.

Но, пожалуй, самое важно то, что Кыргызстан является не только партнером и союзником, но и другом России. Это заявил недавно на заседании ЕАЭС и глава РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что РФ и дальше продолжит оказывать КР любую помощь, в том числе по линии ЕАЭС.

"Перед нашими кыргызскими друзьями стоит решение ряда серьезных и требующих большой ответственности проблем. Мы хотим их заверить в том, что они могут полностью рассчитывать на поддержку России", - сказал российский лидер.

В следующем году Кыргызстан председательствует в ЕАЭС. А значит, внешнеполитические отношения со стратегическими партнерами будут укрепляться и усиливаться. И уже сейчас понятно, что основным другом Кыргызстана по-прежнему остается Россия.