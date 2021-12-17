В НАН КР прошла презентация аудиокниги "Семь красавиц". Откуда они родом?

Как сообщил vb.kg президент Фонда поддержки политики тюркоязычных государств Нусрет Мамедов, этот фонд провел в Институте языка и литературы имени Чингиза Айтматова Национальной академии наук презентацию аудиокниги "Семь красавиц" великого средневекового поэта Низами Гянджави в переводе на кыргызский язык.

Перевод на кыргызский выполнен народным поэтом КР Эгемберди Эрматовым. Текст аудиокниги записан диктором высший категории Жыпаргуль Шабданалиевой, режиссер аудиозаписи - Бектурсун Калдаров.

Аудиокнига распространяется по вузам, школам и библиотекам бесплатно.

На презентации в НАН КР издание книги приветствовали сын переводчика "Семи красавиц", Эгемберди Эрматова, Эрмек Эрматов, посол Венгрии в КР Шандор Дороги, заместитель посла Японии в КР Соичиро Окава, кыргызстанские ученые и общественные деятели.

Интересно, что воспетые Низами семь принцесс-красавиц были родом из самых разных стран и регионов: Индии, Западного Туркестана, Хорезма, Восточной Европы, Магриба, Византии и Ирана.