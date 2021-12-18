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В Узбекистане продолжают заставлять подписываться на печатные издания

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- Назгуль Абдыразакова
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В Узбекистане на протяжении нескольких лет сотрудников бюджетных организаций, учителей и предпринимателей заставляют подписываться на печатные издания. Об этом сообщает редакция "Озодлик".

По ее данным, несмотря на запрет президента, учителей заставляют подписываться на печатные издания.

Как следует из документов и информации, поступающей в редакцию из различных регионов страны, кампания по принудительной подписке на печатные издания проводится под жестким давлением местных органов власти.

Директоров школ в некоторых областях заставляют писать расписки, в которых они "обязуются организовать принудительную подписку по собственной воле". В гарантийном письме директора школы №13 Сардобинского района Сырдарьинской области, написанном на имя заведующего районным отделом народного образования, основанием для организации подписки на печатные издания приводится акт собрания (прошло 16 ноября в областной администрации). В своем письме руководитель школы пишет: "Обязуюсь внести свой вклад в организацию подписки на десятки таких печатных изданий, как "Маърифат кўзгуси", "Янги Сирдарё", "Халқ сўзи", "Янги Ўзбекистон", "Маънавий ҳаёт" и так далее", - пишет издание.


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URL: https://www.vb.kg/411054
Теги:
литература, образование, Узбекистан
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