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Ученые США: Иммунная система акул поможет отразить новые коронавирусы

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- Алина Мамаева
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Небольшие антителоподобные белки (variable domain of new antigen receptor, VNAR), полученные из иммунной системы акул, возможно, помогут предотвратить заражение людей коронавирусами, сообщает Университет Висконсина-Мэдисон.

Отмечается, что ученые университета, совместно с коллегами из Университета Миннесоты и компании Elasmogen (Шотландия) отобрали ряд кандидатных синтетических белков из большого пула.

"VNAR акулы смогли нейтрализовать WIV1-CoV, коронавирус, который способен заражать клетки человека, но в настоящее время циркулирует только у летучих мышей, у которых, вероятно, возник SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19", - отмечается в сообщении.

Заблаговременная разработка методов лечения таких вирусов, переносимых животными, может оказаться полезной, если они перейдут к людям, считают ученые.

Подчеркивается, что иммунные белки акулы в 10 раз меньше, чем человеческие антитела, и могут связываться с вирусными белками уникальными способами, которые усиливают их способность останавливать инфекцию.

"Эти маленькие антителоподобные белки могут проникать в укромные уголки и закоулки, к которым человеческие антитела не могут получить доступ. То, что мы делаем, – это подготовка арсенала терапевтических средств, которые могут быть использованы против будущих вспышек атипичной пневмонии. Это своего рода страховка на будущее", - отмечает профессор патологии Университета Висконсин-Мэдисон Аарон Лебо.

Исследователи протестировали VNARs акулы как против инфекционного SARS-CoV-2, так и против псевдовирусной частицы – версии вируса, которая не может размножаться в клетках.

Один VNAR, названный 3B4, прочно прикрепляется к канавке на белке вирусного шипа рядом с тем местом, где вирус связывается с клетками человека, и, по-видимому, блокирует этот процесс связывания.

Способность связывать такие консервативные области с различными коронавирусами делает 3B4 привлекательным кандидатом для борьбы с вирусами, которые еще не перешли к людям.

Сайт связывания 3B4 также не изменяется в заметных вариациях SARS-CoV-2, таких как дельта-вариант.

"Это исследование было проведено до того, как был обнаружен вариант омикрон, но первоначальные модели предполагают, что VNAR будет оставаться эффективным против этой новой версии", - говорит Лебо.

Второй по мощности VNAR акулы, 2C02, блокирует спайковый белок в неактивной форме. Однако сайт связывания этого VNAR изменяется в некоторых вариантах SARS-CoV-2, что, вероятно, снижает его эффективность.

Будущие методы лечения, вероятно, будут включать коктейль из нескольких акульих антител, чтобы максимизировать их эффективность против разнообразных и мутирующих вирусов.


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URL: https://www.vb.kg/411055
Теги:
коронавирус, пандемия, мировые новости
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