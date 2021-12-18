Ученые США: Иммунная система акул поможет отразить новые коронавирусы

Небольшие антителоподобные белки (variable domain of new antigen receptor, VNAR), полученные из иммунной системы акул, возможно, помогут предотвратить заражение людей коронавирусами, сообщает Университет Висконсина-Мэдисон.

Отмечается, что ученые университета, совместно с коллегами из Университета Миннесоты и компании Elasmogen (Шотландия) отобрали ряд кандидатных синтетических белков из большого пула.

"VNAR акулы смогли нейтрализовать WIV1-CoV, коронавирус, который способен заражать клетки человека, но в настоящее время циркулирует только у летучих мышей, у которых, вероятно, возник SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19", - отмечается в сообщении.

Заблаговременная разработка методов лечения таких вирусов, переносимых животными, может оказаться полезной, если они перейдут к людям, считают ученые.

Подчеркивается, что иммунные белки акулы в 10 раз меньше, чем человеческие антитела, и могут связываться с вирусными белками уникальными способами, которые усиливают их способность останавливать инфекцию.

"Эти маленькие антителоподобные белки могут проникать в укромные уголки и закоулки, к которым человеческие антитела не могут получить доступ. То, что мы делаем, – это подготовка арсенала терапевтических средств, которые могут быть использованы против будущих вспышек атипичной пневмонии. Это своего рода страховка на будущее", - отмечает профессор патологии Университета Висконсин-Мэдисон Аарон Лебо.

Исследователи протестировали VNARs акулы как против инфекционного SARS-CoV-2, так и против псевдовирусной частицы – версии вируса, которая не может размножаться в клетках.

Один VNAR, названный 3B4, прочно прикрепляется к канавке на белке вирусного шипа рядом с тем местом, где вирус связывается с клетками человека, и, по-видимому, блокирует этот процесс связывания.

Способность связывать такие консервативные области с различными коронавирусами делает 3B4 привлекательным кандидатом для борьбы с вирусами, которые еще не перешли к людям.

Сайт связывания 3B4 также не изменяется в заметных вариациях SARS-CoV-2, таких как дельта-вариант.

"Это исследование было проведено до того, как был обнаружен вариант омикрон, но первоначальные модели предполагают, что VNAR будет оставаться эффективным против этой новой версии", - говорит Лебо.

Второй по мощности VNAR акулы, 2C02, блокирует спайковый белок в неактивной форме. Однако сайт связывания этого VNAR изменяется в некоторых вариантах SARS-CoV-2, что, вероятно, снижает его эффективность.

Будущие методы лечения, вероятно, будут включать коктейль из нескольких акульих антител, чтобы максимизировать их эффективность против разнообразных и мутирующих вирусов.