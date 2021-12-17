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Приложение TikTok решило изменить свои алгоритмы

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- Наталья Крайнова
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Приложение TikTok решило изменить свои алгоритмы - теперь пользователю должны перестать показываться в рекомендациях видео с одинаковым содержанием, что позволит избежать вреда для здоровья, пишет сайт thebell.io со ссылкой WSJ.

TikTok заявил, что тестирует способы, как позволить избегать распространения слишком большого количества контента по определенной теме (например, экстремальной диете, депрессии или расставанию) отдельным пользователям для защиты их психического благополучия. TikTok объяснил, что разрабатывает новый алгоритм, который даст пользователям больше полномочий самим выбирать видео, которые они хотят или не хотят смотреть. Приложение также работает над тем, чтобы внедрить функцию, которая даст возможность по ключевым словам или хэштегам отмечать неприемлемые темы контента, чтобы он не высвечивался в видеопотоке.

TikTok принадлежит китайскому технологическому гиганту ByteDance. Приложение знаменито своим видеоконтентом начиная от вирусных танцевальных видео до коротких кулинарных мастер-классов и пользуется бешеной популярностью не только в Китае, но и в США, Европе и России. Алгоритм TikTok давно и безоговорочно признан самым подсаживающим в мире, при этом никаких суперсекретов у TikTok нет: алгоритм основан на довольно простых и очевидных фильтрах, а его успех - на огромном наборе данных, писал The New York Times.


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URL: https://www.vb.kg/411056
Теги:
Интернет, социальные сети, мировые новости
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