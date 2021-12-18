Кыргызстанцы в РФ участвуют в обсуждении миграционных проблем

"Новая этника. Вызовы XXI века в медиапространстве" - медиафорум этнических и региональных СМИ под таким названием состоялся в Москве. Участие в нем приняли представители различных диаспор и национально-культурных сообществ, в том числе – межрегиональной общественной организации "Кыргыз биримдиги".

Как рассказала вице-президент этой организации Аниса Джеенбекова, форум был организован правительством Москвы и Гильдией межэтнической журналистики при поддержке Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ и Общественной палаты России. И проходил одновременно в двух форматах: офлайн и онлайн.

Выступая на форуме, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков отметил, что с каждым годом в таком мероприятии, а в нынешнем году оно состоялось уже в пятый раз, принимает участие все больше журналистов, представителей этнокультурных организаций и органов власти. И по итогам каждого были приняты важные решения, которые впоследствии воплотились в реальные проекты.

Активную дискуссию в рамках медиафорума вызвала тема освещения миграционных проблем в медиа и в частности законопроект о запрете упоминания в СМИ национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к преступлениям.

Участники сошлись во мнении, что СМИ, поднимая тему миграционных вопросов, должны понимать проблематику и освещать данную сферу максимально не предвзято, не искажая реальную ситуацию. Этническим сообществам нужно больший акцент делать на своих традициях и культуре и активнее работать с негативными информационными поводами, в том числе внутри своих общин. Что касается государственных институтов, им стоит обратить внимание на недостаток юридической терминологии и определений в сфере миграции и вопросов национальности, а также на отсутствие федерального закона и госструктур, которые бы занимались адаптацией мигрантов.

"Нужна правовая основа адаптации и интеграции мигрантов на федеральном уровне, поскольку без нее регионы не могут действовать единым образом. Все уже понимают эту задачу, эксперты и органы власти над ней работают", – считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.

По итогам Медиафорума было принято решение сформировать на базе Школы межэтнической журналистики новую образовательную программу, которая расскажет о правилах объективного освещения миграционных проблем в средствах массовой информации. Также предложено в начале 2022 года собрать круглый стол по данной теме с участием представителей ведущих СМИ, профильных государственных структур и этнических сообществ.