Погода
$ 84.67 - 84.90
€ 95.50 - 96.75

Кыргызстанцы в РФ участвуют в обсуждении миграционных проблем

179  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Новая этника. Вызовы XXI века в медиапространстве" - медиафорум этнических и региональных СМИ под таким названием состоялся в Москве. Участие в нем приняли представители различных диаспор и национально-культурных сообществ, в том числе – межрегиональной общественной организации "Кыргыз биримдиги".

Как рассказала вице-президент этой организации Аниса Джеенбекова, форум был организован правительством Москвы и Гильдией межэтнической журналистики при поддержке Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ и Общественной палаты России. И проходил одновременно в двух форматах: офлайн и онлайн.

Выступая на форуме, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков отметил, что с каждым годом в таком мероприятии, а в нынешнем году оно состоялось уже в пятый раз, принимает участие все больше журналистов, представителей этнокультурных организаций и органов власти. И по итогам каждого были приняты важные решения, которые впоследствии воплотились в реальные проекты.

Активную дискуссию в рамках медиафорума вызвала тема освещения миграционных проблем в медиа и в частности законопроект о запрете упоминания в СМИ национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к преступлениям.

Участники сошлись во мнении, что СМИ, поднимая тему миграционных вопросов, должны понимать проблематику и освещать данную сферу максимально не предвзято, не искажая реальную ситуацию. Этническим сообществам нужно больший акцент делать на своих традициях и культуре и активнее работать с негативными информационными поводами, в том числе внутри своих общин. Что касается государственных институтов, им стоит обратить внимание на недостаток юридической терминологии и определений в сфере миграции и вопросов национальности, а также на отсутствие федерального закона и госструктур, которые бы занимались адаптацией мигрантов.

"Нужна правовая основа адаптации и интеграции мигрантов на федеральном уровне, поскольку без нее регионы не могут действовать единым образом. Все уже понимают эту задачу, эксперты и органы власти над ней работают", – считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.

По итогам Медиафорума было принято решение сформировать на базе Школы межэтнической журналистики новую образовательную программу, которая расскажет о правилах объективного освещения миграционных проблем в средствах массовой информации. Также предложено в начале 2022 года собрать круглый стол по данной теме с участием представителей ведущих СМИ, профильных государственных структур и этнических сообществ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411060
Теги:
миграция, Россия, Москва, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  