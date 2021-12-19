МИД РФ развивает взаимодействие со странами СНГ

В Москве прошла встреча заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова с руководством посольств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Состоялось обстоятельное обсуждение проблематики общеевропейской и евразийской безопасности, отметили в МИД РФ.

Как сообщается, представители дипмиссий были проинформированы о российских предложениях по обеспечению международно-правовых гарантий безопасности в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе и Евразии.

В эти же дни в Ташкенте под председательством заместителя министра иностранных дел России Андреем Руденко состоялось рабочее совещание послов РФ в государствах Центральной Азии – Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Участники совещания, по информации МИД РФ, обсудили результаты работы по продвижению российских внешнеполитических приоритетов в русле стратегического привилегированного партнерства и союзничества с государствами Центральной Азии. Отмечена приверженность российской стороны конструктивному, доверительному взаимодействию в целях обеспечения благоприятных условий для безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе. Рассмотрены актуальные задачи взаимодействия с партнерами на региональных и международных площадках, прежде всего в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.