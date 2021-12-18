Ярмарка ремесленников "Наследие предков" повысила настроение горожан

Лучшие мастера страны представили свои товары - ширдаки, национальные украшения, изделия из кожи, дерева, национальные кыргызские наряды в современном исполнении на торговой площадке ТД "Вефа".

"Цель ярмарки - поддержка национально-прикладного искусства Кыргызстана. Ремесленники Кыргызстана сохранили в своих работах традиции нашего народа, и не только сохранили, но и распространяют их по всему миру", - сказала vb.kg Замира Акбагышева, президент Конгресса женщин, по инициативе которого уже в пятый раз проводится такая замечательная ярмарка.

По ее словам, после развала Союза национально-прикладное искусство начало стремительно развиваться. Потерявшие работу кыргызстанки освоили забытые старинные ремесла. А теперь эксклюзивные одежда, украшения, аксессуары из натуральных материалов ручной работы – самые модные и востребованные. Например, изделия из шерсти Гульмиры Акматовой покорили даже француженок, которые, как известно, считаются законодательницами моды. На этой ярмарке много оригинальных модных новинок ручной работы - пончо, шарфы и другие вещи с элементами национальной этники. Известная мастерица Гульмира Акматова делает их из чистейшей шерсти мериноса.

"Вот этот жакет изготовлен из шерстяной ткани, производство которой было давно забыто. Узнав, что в Лейлекском районе живет апа, которая единственная еще помнила секрет ее ткачества, я поехала к ней и научилась сама изготавливать такую ткань. А на международных выставках я тоже учусь у зарубежных ремесленников, моделирую и сама. И получается стильная и удобная одежда с национальным колоритом. Я рада, что всем женщинам – и моим соотечественницам, и зарубежным модницам она нравится", - сказала vb.kg Гульмира Акматова.

Пока мы общались с мастерицей, покупательницы с удовольствием примеряли наряды. Некоторые из них уже не первый год носят ее эксклюзивные и практичные вещи. Одна из них не могла расстаться с кыргызским пончо, изготовленным мастерицей. Почему именно кыргызским? По задумке Акматовой каждая женщина, надев его, может скомбинировать из пончо десять совершенно разных и оригинальных вещей.

Прилавок с нарядными куклами и мягкими игрушками Зульфиры Хасановой оккупировали мамы, бабушки, выбиравшие детям и внукам подарки к Новому году. Выбор был огромным. Причем каждая игрушка была в единственном экземпляре.

"В прошлый раз пришла мама с дочкой, купившие куклу, и девочка говорит мне: "Спасибо, тетенька, у вас золотые ручки". Так стало приятно от этих слов. Значит, мои изделия доставляют радость детворе, но и я от души мастерю, чтобы люди улыбнулись, глядя на моих "ребятишек". И дня не могу прожить, чтобы не взяться за иголку", - призналась мастерица.

Яркие, разноцветные сумочки, портмоне Айжан Омоевой распродавались влет.

"По образованию я учитель рисования, работала дизайнером, а потом освоила старинное ремесло – лоскутное шитье, которым ранее занимались мои бабушки. Конвейера у меня нет, все вещи эксклюзивные, у каждой своя изюминка", - рассказала Айжан.

Ак-калпаки, шапочки, сшитые в национальном стиле, вышитые старинными узорами картины – все изделия талантливой мастерицы находили своего покупателя.

И какая же женщина пройдет мимо национальных украшений Айзады Исаевой, особенно перед праздником! Причем, по ее словам, все бусы, браслеты, серьги из натуральных камней. "Я купила себе украшение из граната. Посмотрите, какая прелесть, сколько в нем изящества. Мне здесь многое нравится, все сделано с таким вкусом", - сказала нам довольная покупкой молодая женщина.

Ярмарка, проводимая Конгрессом женщин, - уникальная площадка для мастеров, у которых появился шанс вновь блеснуть своим умением, показать, как говорится, товар лицом и порадовать бишкекчан.