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В столице изменены маршруты №135 и №121

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- Анастасия Карелина
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В кыргызской столице изменены маршруты №135 и №121. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В Управлении городского транспорта еженедельно заседает межведомственная комиссия, которая рассматривает маршруты движения общественного транспорта. Комиссия была создана для принятия обоснованных решений по вопросам открытия, закрытия или изменения городских маршрутов. В ее состав входят представители Управления патрульной службы, Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля по Бишкеку, Бишкекского троллейбусного управления, Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия и акимиатов.

На недавнем заседании рассматривались семь вопросов. По результатам обсуждения было принято решение частично изменить схему движения микроавтобусного маршрута №135 по улицам Шералиева – Эр-Тайлак – Садыбакасова – Камбар-Ата – Ак-Тан. Остальная часть схемы маршрута осталась без изменений.

Изменена временно и схема движения микроавтобусного маршрута №121 по проспекту Чуй до улицы Лермонтова, по Лермонтова до Фрунзе, по Фрунзе до Веселой. Остальная часть схемы маршрута осталась без изменений.


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URL: https://www.vb.kg/411065
Теги:
маршрутки, Бишкек, общественный транспорт
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