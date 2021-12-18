Глава "OSTIM Enerjik": Нам оказывают поддержку на правительственном уровне

Ранее в Кыргызстан прибыли представители турецкого кластера "OSTIM Enerjik" во главе с председателем правления Йашаром Челиком, которые встретились с кыргызскими предпринимателями с целью ознакомления их с опытом Турции по производству возобновляемой энергии.

Кроме этого, стало известно, что известная турецкая компания готова осуществить в нашей стране ряд проектов. Что это будут за проекты, рассказал редакции vb.kg председатель правления турецкого кластера "OSTIM Enerjik" Йашар Челик.

Расскажите о вашем кластере и с какой целью вы прибыли в Кыргызстан?

"OSTIM Enerjik" - это кластер возобновляемых источников энергии и экологических технологий, состоящий из компаний, которые работают с машинами, оборудованием, инвестициям и системами, связанные с альтернативными источниками энергии. Кыргызстан проявил большой интерес к нашим проектам, нам оказывают поддержку на правительственном уровне. То есть здесь мы видим поддержку на всех уровнях.

Ваши впечатления от Кыргызстана?

В Кыргызстан я уже приезжаю второй раз. Очень красивая страна с большим потенциалом.

Какие сферы в нашей стране интересуют турецких бизнесменов?

В настоящий момент мы проявляем интерес помимо Кыргызстана также и к Казахстану и Узбекистану. Прежде всего это сфера сельского хозяйства, сельскохозяйственное производство, теплицы, энергетика и так далее. Кстати, в Кыргызстане самые низкие тарифы на энергетику, думаю, даже во всем мире. В настоящий момент нужно внести изменения в закон. Соответствующие органы у вас уже заявили, что работа в этом направлении ведется.

В каких странах вы еще работаете?

Наши компании работают не только в Турции, но и в Европе, Африке, арабских странах, а также среди тюркоязычных стран, например, в Азербайджане. Есть также компании, работающие в области гидроэнергетики, солнечных электростанций, биогазовых установок и экологических станций. Технически наши компании являются одними из ведущих в Турции. Мы придаем очень большое значение Кыргызстану. Население у вас небольшое и это место можно превратить в центр производства энергии. Следует отметить, что в Кыргызстане много образованных людей, кроме того, с 1992 года по настоящее время в Турции обучается много граждан Кыргызстана.