В Москве отпраздновали 95-летие ветерана-кыргызстанца

В Москве состоялось чествование уроженца Кыргызстана, ветерана Великой Отечественной войны Ороза Мамралиева, по случаю его 95-летия. Организатором торжеств выступил Совет старейшин кыргызской диаспоры в России во взаимодействии с диаспоральным активом и посольством КР в РФ

В торжественной обстановке Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат зачитала поздравительное послание президента Кыргызстана Садыра Жапарова, вручила юбиляру именные часы от него, а также передала 100 тысяч сомов, выделенных Орозу Мамралиевичу из резервного фонда главы государства.

В поздравительном послании президента КР, в частности, говорится: "Ваш образ жизни является ярким примером для будущих поколений. Вы исполнили наивысший человеческий долг в мире - подарили всем нам мир, жизнь и свободную страну. Мы никогда не забудем, и будем крепко хранить в наших сердцах вашу любовь к родине, стойкость и героизм в борьбе с фашизмом. Спасибо вам за бессмертное мужество и неоценимый личный вклад в Великую Победу".

Глава государства пожелал Орозу Мамралиеву крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Участие в торжестве приняли гости из Кыргызстана и регионов России, коллеги-однополчане и сослуживцы, родственники и друзья юбиляра, представители диаспоральной общественности Москвы.

После многочисленных поздравлений от собравшихся и вручения памятных подарков состоялась концертная программа. В рамках нее выступили студенты первого курса кыргызской студии Высшего театрального училища имени Щепкина, лауреат всероссийского конкурса "Родники", премии "Голос Евразии" А.Истамбеков, а также представители группы художественной самодеятельности общественного объединения "Токтогул коомдук биримдиги" в Москве.

Ороз Мамралиев родился 26 октября 1926 года в долине Кетмен-Добо Токтогульского района Джалал-Абадской области. Когда началась война и мужчины-односельчане ушли на фронт, 15-летнему подростку как лучшему ученику поручили ответственную работу - вести учет скота на джайлоо. А через год он уже стал секретарем Токтогульского сельского совета.

В армию 18-летнего кыргызстанца призвали в 1944 году. Ороз Мамралиев сражался в Белоруссии, дошел до Восточной Пруссии, принимал участие в освобождении Кенигсберга. А на исходе войны кавалериста-кыргызстанца откомандировали с фронта в конную милицию Москвы. И вскоре направили в Высшее кавалерийское училище, при котором начала действовать тренерская школа для высших лиц советского руководства.

В качестве инструктора специальной тренерской группы Ороз Мамралиев встречался с членами советского правительства, с их близкими, с советскими маршалами, в том числе с Жуковым, Рокоссовским, Буденным, Булганиным, Ворошиловым и другими. С ним дружил сын Сталина Василий, а однажды кыргызстанцу довелось даже пожать руку самому генералиссимусу.

После войны Мамралиев продолжил службу в полку МВД командиром эскадрона, командиром дивизиона, начальником штаба. Он также занимался подготовкой спортсменов–пятиборцев. И, будучи сам мастером конного спорта, обучил 16 мастеров и 20 кандидатов. Со своими воспитанниками участвовал, в частности, в съемках известных советских фильмов, в том числе картины "Война и мир" Сергея Бондарчука.

В отставку Мамралиев вышел в 1984 году в звании полковника. На полный отдых ушел в 2004 году. Но и по сей день принимает активное участие в жизни местной кыргызской диаспоры и родного 1-го оперативного конного полка московской полиции, в котором долгие годы возглавляет его Совет ветеранов. В этом же полку у Ороза Мамралиевича в марте 2019 года состоялась еще одна памятная встреча. Он пообщался здесь с президентом России Владимиром Путиным, который прибыл сюда в канун Международного женского дня, чтобы поздравить с наступающим праздником сотрудниц конной и туристической полиции.