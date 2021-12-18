Президент принял участие в открытии нового здания Управления ГКНБ

Садыр Жапаров принял участие в открытии нового здания Управления ГКНБ по Джалал-Абадской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Выступая перед сотрудниками и ветеранами ГКНБ, президент отметил, что открытие нового современного здания является особенным, так как в одном из крупнейших регионов страны созданы условия для выполнения служебных обязанностей сотрудниками органов национальной безопасности.

"По мере того, как мир быстро меняется, а наука и технологии развиваются, возникают все новые вызовы, представляющие угрозу для безопасности страны. Необходима тщательная работа по предотвращению терроризма, экстремизма, этнической ненависти, торговли людьми, оружием и наркотиками. И особое внимание должно уделяться созданию соответствующих условий для успешной работы сотрудников ГКНБ", - сказал Садыр Жапаров.

Глава государства выразил уверенность, что сотрудники ГКНБ обладают духом великих предков Манаса, Барсбека, Курманбек баатыра и других, которые боролись за мир и спокойствие народа Кыргызстана. При этом отметил, что следует избегать привычки требовать от сотрудников каких-либо результатов или достижений, не создавая условий, в зависимости от объема и сложности выполняемой работы.

Президент рассказал о планах по строительству многоквартирных домов для сотрудников ГКНБ в Бишкеке и Джалал-Абаде, новых зданий для Управлений и районных отделов в регионах страны, а также военно-медицинского центра с современным оборудованием и баз отдыха для сотрудников и их семей.

"Все это мотивирует усердно работать, точно выполнять свои обязанности и хорошо служить. Государство всегда должно заботиться о здоровье сотрудников службы безопасности", - пояснил он.

В планах также строительство административного корпуса, общежития и спортивного комплекса Академии имени генерал-лейтенанта Анарбека Курамаевича Бакаева, и Координационного центра кибербезопасности.

В ходе визита президент осмотрел двухэтажный корпус Управления, рабочие кабинеты и помещения, медицинский пункт.

Административное здание ГКНБ в Джалал-Абаде, построенное в 1934 году, не соответствовало современным требованиям. Здесь не было средств пожарной безопасности, не были созданы соответствующие условия для эвакуации персонала во время чрезвычайных происшествий.

Новое здание Управления оснащено современной техникой, мебелью для сотрудников, а условия труда сотрудников соответствуют современным стандартам.