Семье погибшего сегодня сотрудника "Тазалыка" окажут помощь

Семья погибшего сегодня ночью сотрудника "Тазалыка" получит материальную помощь в размере 50 тысяч сомов из резервного фонда мэра Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Трагедия случилась около половины второго ночи напротив ресторана "Ала-Тоо". Сотрудника "Тазалыка" сбил водитель, который, как уже писали кыргызские СМИ, был нетрезв. Сотрудники городских служб обычно работают в специальных светоотражающих жилетах, но, видимо, управлявший транспортным средством его не заметил или не справился с управлением. Шестидесятилетний мужчина от полученных травм скончался на месте.

Семье погибшего будет оказана помощь в размере 50 тысяч сомов из резервного фонда мэра столицы. Также муниципальное предприятие "Тазалык" выплатит компенсацию семье погибшего сотрудника в порядке, установленном Трудовым кодексом Кыргызской Республики.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поручил провести служебное расследование по этому трагическому случаю, а также другому, случившемуся на прошлой неделе. Тогда также был совершен наезд на сотрудника "Тазалыка" и он также скончался на месте.

В течение сегодняшнего дня появилась информация о том, что управлял машиной, попавшей сегодня ночью в ДТП, бывший сотрудник ГКНБ, который вышел в отставку и в настоящий момент работал в МИДе. Виновник аварии водворен в ИВС. Ведется следствие.

Муниципалитет выражает соболезнования родным и близким погибшего, и призывает водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.