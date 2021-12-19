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21 декабря в Бишкеке состоится международный турнир по борьбе на поясах

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- Анастасия Карелина
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21 декабря в Бишкеке состоится международный турнир "Гран-При" по борьбе на поясах "Алыш" среди мужчин и женщин. Соревнования посвящены памяти президента Национального олимпийского комитета Кыргызской Республики, депутата Жогорку Кенеша, общественного деятеля и основателя борьбы на поясах "Алыш" Баямана Эркинбаева.

Состязания пройдут при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики, Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве Кыргызской Республики, Дирекции по национальным видам спорта и Всемирной федерации борьбы на поясах "Алыш".

Турнир состоится в концертном зале Дворца спорта имени Кожомкула. Ожидается, что участие в нем примут более 300 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Украины и Ирана.

Соревнования будут проходить среди спортсменов 18 лет и старше в разных весовых категориях. Мужчины будут бороться в вольном и классическом стилях, женщины – в вольном.

Спортсменов, занявших призовые места, наградят медалями, дипломами и денежными призами. Призовой фонд турнира – 540 тысяч сомов. Главные призы: автомашина и сертификат на 1500 долларов. Главные призы разыграют среди победителей соревнований в своих весовых категориях путем жеребьевки. Победителям соревнований будет присвоено спортивное звание "мастер спорта Кыргызской Республики" по борьбе на поясах "Алыш".


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URL: https://www.vb.kg/411089
Теги:
борьба, турнир, Соревнования
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