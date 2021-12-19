Аскару Акаеву присудили Ломоносовскую премию I степени

Профессор Аскар Акаев стал лауреатом премии имени Михаила Ломоносова I степени. Об этом редакции vb.kg сообщил человек из ближайшего окружения экс-президента Кыргызстана.

Премия имени Ломоносова была учреждена в 1943 году. Награда вручается ежегодно за работы, содержащие выдающиеся научные результаты теоретического или прикладного характера, ранее не отмеченные. Присуждает премию Ученый совет МГУ имени Михаила Ломоносова. Вручаются одна премия I степени и две премии II степени.

Решение присудить премию высшей степени профессору Акаеву было единогласным. Таким образом, Акаев стал первым ученым из Средней Азии, удостоенным этой награды. Аскара Акаева уже поздравили ректор МГУ Виктор Садовничий, выдающийся математик, академик РАН Валерий Макаров и другие ученые.