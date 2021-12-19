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Сегодня в Бишкеке состоялся Пушкинский бал

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- Анастасия Карелина
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В кыргызской столице сегодня состоялся Пушкинский бал. Он был посвящен роману Александра Сергеевича Пушкина "Евгений Онегин". Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила Федерация танцевального спорта Кыргызской Республики.

Красивое событие прошло в Малахитовом зале Кыргызского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Пушкинский бал – событие ежегодное. Это совместный проект общественного фонда "Московские Классики", Российского центра науки и культуры и Федерации танцевального спорта КР.


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URL: https://www.vb.kg/411098
Теги:
танцы, федерация, Россотрудничество, Театр оперы и балета
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