Сегодня в Бишкеке состоялся Пушкинский бал

В кыргызской столице сегодня состоялся Пушкинский бал. Он был посвящен роману Александра Сергеевича Пушкина "Евгений Онегин". Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила Федерация танцевального спорта Кыргызской Республики.

Красивое событие прошло в Малахитовом зале Кыргызского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Пушкинский бал – событие ежегодное. Это совместный проект общественного фонда "Московские Классики", Российского центра науки и культуры и Федерации танцевального спорта КР.