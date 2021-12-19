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Глава государства ознакомился с ходом строительства дороги Север-Юг

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- Анастасия Карелина
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Садыр Жапаров сегодня в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область ознакомился с ходом строительства альтернативной дороги Север-Юг. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Глава государства осмотрел ход строительства тоннеля через перевал Кок-Арт. Его проинформировали, что на сегодняшний день завершены работы на 2991 метре тоннеля, который станет крупнейшим в Кыргызстане.

Работы по строительству тоннеля ведутся одновременно с двух сторон: северной и южной. Длина тоннеля составляет 3800 метров, ширина - 10 метров, высота - 8,5 метра.

Параллельно с тоннелем строится штольня - запасной тоннель для коммуникаций, экстренных ситуаций и вывода воды. Высота сервисной штольни составляет - 3,4 метра, ширина – 4 метра.Общая проходка штольни на сегодняшний день уже составляет 3619 метров из 3800.

Президент подчеркнул важность качественного и своевременного выполнения всех работ по строительству тоннеля и стратегической автомобильной дороги Север-Юг. Глава государства поручил Министерству транспорта и коммуникаций контролировать своевременную реализацию проекта строительства альтернативной трассы Север-Юг, которая должна отвечать всем современным стандартам и международным требованиям.


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URL: https://www.vb.kg/411099
Теги:
Джалал-Абадская область, дороги, президент, строительство, Садыр Жапаров
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