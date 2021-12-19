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Сегодня Садыр Жапаров встретился с жителями Сузакского района

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- Анастасия Карелина
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Президент в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область встретился с жителями Сузакского района. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров рассказал кыргызстанцам о среднесрочных планах развития страны, в том числе о мерах по повышению объемов производства сельхозпродукции и снижению процентной ставки льготных кредитов для предпринимателей и фермеров, а также деятельности по борьбе с коррупцией.

Глава государства напомнил о подписанном им недавно Указе, касающемся освобождения фермеров и крестьянских хозяйств от уплаты земельного налога на три года. С 1 января 2022-го фермеры не будут платить налог с орошаемых земель, пашен и пастбищ. Теперь налог будет выплачиваться из республиканского бюджета. Кроме того, Садыр Жапаров подчеркнул, что в следующем году фермерам будут предоставлять кредиты под 6 процентов.

"Ранее я видел, что наши орошаемые земли не вспахиваются, а земли не возделываются. После этого были даны поручения провести ревизию государственных банков, чтобы выяснить: почему не хватает льготных кредитов, предназначенных для фермеров. После завершения проверки выяснилось, что фермеры получают лишь 3 процента от выделяемых государством средств. Остальные 97 процентов получают крупные бизнесмены, депутаты, министры, губернаторы. Кредиты по шесть процентов. Хотя мы отдаем эти деньги для фермеров. 100 процентов из них должны были получить именно они. Отныне этот вопрос будет на нашем контроле. Кто позволит себе пойти на нарушение, тот понесет соответствующее наказание с возмещением ущерба государству", - заверил Садыр Жапаров.

Во время встречи местные жители подняли вопросы, касающиеся водоснабжения района, пахотных земель, а также строительства дорог и образовательных учреждений. Президент поручил в оперативном порядке рассмотреть озвученные местными жителями проблемы.


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URL: https://www.vb.kg/411101
Теги:
Джалал-Абадская область, президент, сельское хозяйство, Сузакский район, Садыр Жапаров
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