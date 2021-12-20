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В Бишкеке создали диалоговую площадку по обсуждению вопросов мигрантов

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- Светлана Лаптева
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В честь Международного дня мигранта, Секретариат по вопросам миграции, соотечественников и диаспор за рубежом при Торага Жогорку Кенеша КР в партнерстве с Общественным Объединением "Ресурсный Центр для Пожилых" провел координационную встречу со всеми заинтересованными партнерами и уполномоченными государственными органами в сфере миграции.

Целью встречи организаторы обозначили: планирование совместной деятельности государственных органов, неправительственных организаций, а также международных партнеров Кыргызской Республики, реализующих проекты в области миграции.

А сама координационная встреча ставила задачу - создание диалоговой площадки для заинтересованных сторон, способствующей поиску партнеров по развитию, повышению эффективности реализуемых мероприятий и обсуждения существующих актуальных проблем как в области миграции, так и в смежных сферах.

Обсуждение вопросов состоялось в трех основных направлениях:

  1. Безопасность, вопросы незаконной миграции и торговли людьми, новое уголовное законодательство и миграционные режимы государств пребывания.
  2. Социальные и гуманитарные вопросы мигрантов, здравоохранение. социальное обеспечение, развитие языка и культуры и развитие связей с соотечественниками и диаспорами.
  3. Экономика, инвестиционный потенциал мигрантов, системы денежных переводов и основы финансовой грамотности.

По итогам координационной встречи предполагалось выработать информационную карту о реализуемых в 2022 году проектах в области миграции с перечнем партнерских и международных организаций, осуществляющих деятельность на территории Кыргызской Республики.

Указанная встреча является одной из серии встреч, направленных на объединение усилий государственных органов, неправительственных организаций и международных партнеров в рамках реализации основных целей и задач развития Кыргызской Республики, а также реализации Концепции миграционной политики Кыргызской Республики. К участию приглашаются представители неправительственных организаций и государственных органов.

В результате по итогам встрече достигнута договоренность по следующим направлениям:

1) создании базы данных организаций, оказывающих помощь мигрантам и их семьям с контактами и видом помощи.

2) Будет сформирован общий план деятельности организаций на 2022 год с целью координации деятельности и перенаправления мигрантов.

Указанная встреча является одной из серии встреч, направленных на объединение усилий государственных органов, гражданского общества и международных партнеров в рамках реализации основных целей и задач развития КР, а также реализации Концепции миграционной политики КР.

Данное мероприятие прошло в рамках проекта Ресурсного центра для пожилых "Содействие защищенности прав мигрантов через усиление партнерства в Кыргызстане, Узбекистане, Армении и России" при поддержке Каритас Франц.

Присутствующие на встрече отметили огромную работу которую проводят проекты по работе с мигрантами, глубину и разнообразие направлений.


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URL: https://www.vb.kg/411108
Теги:
миграция, Кыргызстан
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