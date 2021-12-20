Замглавы ЦИК: Мы успешно провели эти выборы

На этих выборах админресурса не было, люди проголосовали так, как хотели. Об этом на круглом столе "Парламентские выборы 2021: особенности общественно-политического процесса" сообщил зампредседателя ЦИК Нурлан Койчукеев.

По его словам, при ином раскладе пункт "Против всех" не победил бы в двух округах.

- Поэтому можно сказать четко, что мы успешно провели эти выборы. Конечно, общество сразу измениться не может, поэтому незначительные нарушения все же были. Но они были минимальны. Как итог, легитимный и избранный народом парламент приступит к работе в ближайшее время, - подчеркнул Койчукеев.