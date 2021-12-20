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Арипжан Токуров рассказал, как намерен увеличить доходы ошского аэропорта

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- Бакыт Басарбек
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Директор аэропорта "Ош" Арипжан Токуров намерен в следующем 2022 году намерен еще больше увеличить доходы ошского филиала ОАО "МАМ", чем в этом году.

Напомним, с назначением в октябре 2020 года директором аэропорта "Ош" Арипжана Токурова только за первые 9 месяцев 2021 года аэропорт южной столицы сумел заработать 1 миллиард 250 миллионов сомов. При том, что в прошлые года самый максимальный заработок аэропорта составлял 682 миллиона сомов.

"В этом году мы провели оптимизацию расходов и сумели сэкономить миллионы сомов. На следующий год мы планируем построить терминалы для грузовых перевозок. Спрос очень большой. Наши аэропорты географически расположены в очень удобном месте. С востока рядом с нами вся Юго-Восточная Азия, с запада – Турция, Дубай и европейские страны. Если по карте посмотреть, то самый кратчайший путь проходит именно через нас. К примеру, тот же Китай у нас рядом, всего лишь 250 км. Китайские предприниматели могут по автомобильной дороге привозить свои товары, а дальше уже грузовыми самолетами в Европу либо еще куда-то. Это будет очень выгодно для них", - отметил Токуров.

Также он напомнил, что со следующего года намерен вернуть услуги бортового питания и уборки самолетов аэропорту, которые предоставляют частные фирмы.


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URL: https://www.vb.kg/411135
Теги:
аэропорт, бюджет, Ош, Кыргызстан
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