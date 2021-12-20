"Заказ на нарушения". Эксперт о ряде наблюдателей и их политике

Многие наблюдатели, работавшие на выборах, даже не имели начальных знаний об избирательном праве и нормах законодательства, так как были нацелены только найти "подвох". Об этом на круглом столе "Парламентские выборы 2021: особенности общественно-политического процесса" заявила экс-депутат ЖК Евгения Строкова.

Она отметила, что надо прекращать практику, когда на западные деньги отдельные организации промывают мозги нашей молодежи.

- Мы знаем, что в Кыргызстане проводились тренинги, проплаченные внешними игроками . Так вот все эти мероприятия нацелены только на одно - подорвать основы объективности. У них направленность - найти только плохое. Были случаи, когда заранее до выборов заставляли снимать мнимые нарушения и выкладывать. Сейчас было то же самое. И недовольные были среди кандидатов все те же. Причем, наблюдателями шли люди, далекие от законодательства и знаний избирательного права. И они пытались "качать" по нарушениям. Просто раскачать ситуацию в этот раз не получилось, люди устали от митингов, - подчеркнула Строкова.

Экс-депутат добавила, что Кыргызстану нужно работать над профессиональными наблюдателями. Большинство же сейчас не владеют часто теорией, а приходят заработать денег. Для них важно набрать максимальное число жалоб. Это показывает и предыдущий опыт.

- Тогда спорных вопросов по выборам не будет, - добавила Строкова.