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Руслан Казакбаев принял участие в заседании министров иностранных дел

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Вчера, 19 декабря, в Нью-Дели состоялось третье заседание министров иностранных дел Диалога "Индия - Центральная Азия" с участием министра иностранных дел нашей страны Руслана Казакбаева.

В работе диалога приняли участие министры иностранных дел Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В ходе заседания были обсуждены вопросы, касающиеся организации и проведения саммита "Индия-ЦА" на уровне глав государств, а также вопросы экономического, транспортно-коммуникационного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Наряду с этим, министры более подробно рассмотрели нынешнюю ситуацию в Афганистане. С учетом тяжелой ситуации в этой стране, сторонами отмечена необходимость оказания ей гуманитарной помощи .

В своем выступлении министр иностранных дел Руслан Казакбаев отметил важность улучшения коммуникаций между странами ЦА с Индией для расширения торгово-экономического сотрудничества, а также развития партнерства и упрощения процедур торговли между странами-участниками диалога. С учетом глобальной важности сокращения углеродных выбросов в атмосферу и развития зеленых возобновляемых источников энергии, отмечено, что Кыргызстан ставит перед собой цель достижения углеродной нейтральности и приступил к стимулированию развития зеленых технологий, строительства гидроэлектростанций и возобновляемых источников энергии, путем предоставления льготных тарифных режимов для потенциальных инвесторов.

С учетом значительного потенциала региона ЦА в туристическом секторе, было предложено провести масштабную конференцию с участием государственных структур и туроператоров стран Диалога "Индия-ЦА". При этом, было подчеркнута важность развития медицинского туризма, а также необходимость открытия официальных представительств ведущих госпиталей и клиник Индии в странах Центральной Азии с тем, чтобы медицинские туристы могли получить прямой доступ к своевременному диагнозу и дальнейшему качественному лечению. В этом контексте был отмечен имеющийся значимый потенциал нашей страны по созданию совместных предприятий по производству лекарственных средств, в том числе по линии "аюрведы", которые будут отвечать, как нуждам региона Центральной Азии, а также стран СНГ и ЕАЭС.

В целях укрепления и расширения институциональной базы диалога "Индия-Центральная Азия", Глава внешнеполитического ведомства инициировал возможность создания дополнительных экспертных площадок с участием соответствующих министерств и ведомств стран ЦА и секретариата диалога "Индия-ЦА".

Министры иностранных дел диалога "Индия-ЦА" отметили важность принятия масштабной программы восстановления Афганистана, в первую очередь со стороны ООН, ОИС, других международных организаций и финансовых институтов, а также было подчеркнуто, что экономические проблемы, ускоряющие обнищание населения и наступление голода, могут стать главными факторами активизации криминальных и террористических групп в Афганистане.

В этом контексте, была выражена готовность кыргызской стороны продолжить выдачу студенческих виз для граждан Афганистана.

По итогам очередного заседания стороны приняли Совместное заявление Третьей встречи министров иностранных дел диалога "Индия – Центральная Азия".


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URL: https://www.vb.kg/411139
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