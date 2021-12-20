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Вышла в свет книга Альберта Колопова о становлении института омбудсмена

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Книжный фонд Кыргызстана пополнился новой исследовательской работой, рассказывающей о становлении и развитии института омбудсмена в Кыргызстане. Автором данного научного труда является кандидат политических наук, заместитель омбудсмена Альберт Колопов.

Ранее в литературе Кыргызстана не было комплексной работы, посвященной деятельности института омбудсмена, а отдельных имеющихся работах данная тема была затронута фрагментарно, в общем контексте изучения национальной системы защиты прав человека.

Как отмечается в вводной части книги, одним из основных проблемных вопросов для Кыргызстана является предотвращение тенденции ограничения прав человека. Для понимания сущности и назначения института омбудсмена, определения его особенностей и направлений развития Альберт Колопов рассматривает этот правовой институт в историческом аспекте, позволяющем определить его место в системе защиты прав человека.

Данная монография наполнена свежими наблюдениями и выводами автора, являющегося практическим работником, деятельность которого уже почти два десятилетия сопряжена с защитой прав человека в Кыргызстане.

По мнению, Альберта Колопова, наиболее полезной эта книга будет для студентов, аспирантов, адъюнктов, преподавателей вузов, слушателей, практических работников правоохранительных органов, а также для всех читателей, интересующихся проблемами защиты прав человека.

Примечательно, что книга вышла в свет накануне 50-летнего юбилея автора, который он отметил вчера, 19 декабря.


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URL: https://www.vb.kg/411140
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