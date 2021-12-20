В какую сумму обойдется оливье в Бишкеке

В Бишкеке во многих семьях еще с советских времен существует традиция готовить к новогоднему столу знаменитый салат Оливье.

В России, например, существует понятие "индекс Оливье", которое было впервые использовано в 2009 году газетой "Труд", ее журналисты решили использовать по аналогии с широко известным "индексом Биг Мака". С тех пор он стал неофициальным способом оценки покупательной способности покупателей в России и Росстат подсчитывает так называемый индекс Оливье, который является показателем стоимости праздничного стола.

Vb.kg решил узнать, в какую цену обойдется этот салат бишкекской семье.

За основу расчета стоимости популярного салата vb.kg решил взять средние цены на продукты, ориентируясь на цены в магазинах. Так, почти килограммовая банка магазинных соленых огурцов обойдется в среднем в 155 сомов. Баночка зеленого горошка (400 граммов) стоит от 60 до 100 сомов, средняя цена картофеля - 40 сомов за килограмм, килограмм моркови - 35 сомов. Яйца куриные стоят 75 сом – 120 сомов за десяток, килограмм вареной колбасы - 460 сомов. Пакетик двухсотграммового майонеза можно купить в среднем за 60 сомов. На лук репчатый придется достать из кошелька около 25 сомов за кг.

Огурцы маринованные (400 гр.) – 36 сомов (92 сома/кг.) Зелёный горошек (380 гр.) – 80 сомов Картофель (500 гр.) – 20 сомов (40 сома/кг) Морковь (200 гр.) – 7 сомов (35 сомов/кг) Яйца куриные (5 штук) – 52 сома (105 сомов/десяток) Колбаса вареная (300 гр.) – 138 сома (460 сомов/кг.) Майонез (200 гр.) – 60 сомов. Лук репчатый (100 гр.) – 2,5 сома (25 сомов/кг)

Исходя из средних цен, средняя стоимость салата Оливье в Бишкеке составит около 398 сомов за два килограмма салата. Но если экономить и покупать товары по акции, то можно потратить меньше.

Между тем Национальный статистический комитет сообщает, что по сравнению с другими странами ЕАЭС в ноябре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года наиболее высокий уровень инфляции ( - 9,7 процента - ) в потребительском секторе экономики отмечен в Кыргызстане, за счет увеличения цен на продовольственные товары (на 11,0 процента), непродовольственные товары (на 10,0 процента) и услуги (на 5,1 процента).