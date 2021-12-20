Вопросы кыргызско-индийского сотрудничества обсудили в Нью-Дели

В рамках участия министра иностранных дел Руслана Казакбаева в министерском диалоге "Индия-Центральная Азия" в Нью-Дели состоялась его двусторонняя встреча с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

В ходе состоявшихся переговоров, министры обсудили широкий спектр двусторонней повестки дня кыргызско-индийского сотрудничества, включая политическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство. Особое внимание сторонами было уделено подготовке предстоящего визита президента Садыра Жапарова в Индию в январе 2022 года в рамках участия в саммите "Индия-Центральная Азия". Индийская сторона выразила заинтересованность вывести двусторонние отношения Индии со странами Центральной Азии на более высокий уровень сотрудничества.

Руслан Казакбаев обратил особое внимание на важность проведения всех запланированных двусторонних мероприятий, в первую очередь, 10-го заседания кыргызско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также мероприятий в рамках перекрестного года культур Кыргызстана в Индии и Индии в Кыргызстане. Глава МИД КР отметил, что несмотря на ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией, Кыргызстан и Индия смогли провести ряд важных двусторонних мероприятий в уходящем году.

В целях активизации торгово-экономического сотрудничества, стороны договорились о проведении ряда кыргызско-индийских бизнес-форумов как в Кыргызстане, так и в Индии, ускорить согласование условий предоставления кредитной линии в сумме 200 миллионов долларов, об имплементации совместных проектов по линии грантовой помощи правительства Индии, в том числе создания на базе одного из вузов образовательного IT- центра в Бишкеке. Кроме этого, достигнуты договоренности о расширении проекта "Телемедицина" на все области Кыргызстана, совместных археологических исследований буддистских храмов в Кыргызстане. Министры иностранных дел Кыргызстана и Индии подробно обсудили вопросы, касающиеся расширения военно-технического сотрудничества.

Министр Субраманьям Джайшанкар выразил благодарность кыргызской стороне за поддержку и участие в Министерском диалоге "Индия-ЦА". Он отметил, что поддержка кыргызской стороны предложения о проведении саммита "Индия-ЦА", является ярким свидетельством высокого уровня кыргызско-индийских двусторонних отношений стратегического партнерства.