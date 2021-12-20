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Уровень воды в Токтогулке опустился до 10,4 миллиарда кубометров

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане сегодня, 20 декабря, объем воды в Токтогульском водохранилище опустился до уровня 10 миллиардов 493 миллионов кубометров. Об сообщает пресс-служба компании "Электрические станции".

По ее данным среднесуточный приток воды 181 кубометров в секунду, расход - 501 кубометр.

Напомним, в этом году уровень воды в Токтогуле резко упал до критического уровня.

Например, по данным "Электрических станций" в прошлом году, на 18 декабря, объем воды в Токтогульском водохранилище составлял 12 миллиардов 935 миллионов кубометров воды, при этом приток воды был 150 кубометров в секунду, расход 794 кубометров.


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URL: https://www.vb.kg/411145
Теги:
Электрические станции, Кыргызстан, электричество, Токтогульское водохранилище, Токтогульская ГЭС
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