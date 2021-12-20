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Погиба: Органы смогли справиться с возможной дестабилизацией после выборов

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- Виктория Гунгер
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Выборы проходили на фоне обострения внутренних проблем и неостывших эмоций от прежних выборов. Если бы органы госбезопасности не смогли бы держать ситуацию под контролем, то этими проблемами могли бы воспользоваться для дестабилизации. Об этом на круглом столе "Парламентские выборы 2021: особенности общественно-политического процесса" заявил глава Международной ассоциации ветеранов "Альфа" КР Юрий Погиба.

Он отметил, что малого количества нарушений удалось достигнуть только тем, что госорганы и власть сработали на опережение.

"Власть прежняя добилась того, что народ перестал ей верить. А дестабилизирующим НПО, напротив, верят. Это подмена реальности. Непонятные люди, говорящие о нарушении, диктуют повестку. Так быть не должно. Ставка наблюдателей должна быть фиксированной. Иначе, это откровенный подкуп", - подчеркнул Погиба.

Ветеран ГКНБ считает, что если бы органы госбезопасности не смогли удержать ситуацию по контролем, то этими могли бы воспользоваться для дестабилизации.

"Выборы - возможность дестабилизации в стране через нечестность или заявления по этому поводу. Но сейчас органы безопасности смогли с этой ситуацией справиться. Все они были направлены на сохранение внешней политической стабильности. Хотя условия выборов были изменены и спрогнозировать их было сложно. Пойти на выборы в этих условиях - со стороны президента смелый шаг. При этом народ не отторг организации, курируемые главой государства. Но если оппозиция весной пойдёт на дестабилизацию, страна может потерять свою идентичность и суверенитет. Народ устал от политической неразберихи. Хотя те процессы, которые идут после выборов, внушают оптимизм. Ведь, строить страну возможно только в мире и политической стабильности", - заключил Юрий Погиба.


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URL: https://www.vb.kg/411147
Теги:
выборы, Кыргызстан
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