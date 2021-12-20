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Вы одобряете, что с Аскара Акаева сняли все обвинения по делу Кумтора?

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- Назгуль Абдыразакова
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Ранее СМИ сообщали, ссылаясь на соратника Аскара Акаева Бекболота Талгарбекова, что с экс-президента сняты все обвинения по дела Кумтора. Правда, чуть позже адвокат Акаева Айбек Самарбеков сообщил, что следствие еще продолжается.

Напомним, сегодня сообщалось, что следствием установлено, что ни он, ни его близкие не брали деньги из проекта "Кумтор". Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев вчера утром покинул Кыргызстан. Теперь бывший президент может без опасений прилетать на родину в любое время.


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URL: https://www.vb.kg/411150
Теги:
Аскар Акаев, Кумтор, соцопрос
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