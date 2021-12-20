Вы одобряете, что с Аскара Акаева сняли все обвинения по делу Кумтора?

Ранее СМИ сообщали, ссылаясь на соратника Аскара Акаева Бекболота Талгарбекова, что с экс-президента сняты все обвинения по дела Кумтора. Правда, чуть позже адвокат Акаева Айбек Самарбеков сообщил, что следствие еще продолжается.

Напомним, сегодня сообщалось, что следствием установлено, что ни он, ни его близкие не брали деньги из проекта "Кумтор". Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев вчера утром покинул Кыргызстан. Теперь бывший президент может без опасений прилетать на родину в любое время.