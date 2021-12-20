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Трамп назвал Си Цзиньпина убийцей и требует возместить ущерб от COVID-19

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- Асия Канаева
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Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News назвал лидера КНР Си Цзиньпина убийцей. Об этом сообщает Eur Asia Daily.

Бывший хозяин Белого дома отметил, что до пандемии коронавируса у него были отличные отношения с китайским лидером: "Я действительно считал, что нравлюсь ему, а мне нравился он". Но затем Дональда Трампа перебила журналистка телеканала, проводившая интервью, и назвала Си Цзиньпина убийцей. Экс-президент согласился с ее утверждением: "Он убийца, но у меня с ним были отличные отношения. Когда пришел COVID-19, это уже была другая история".

Трамп также считает, что Китай должен 60 триллионов долларов в качестве возмещения ущерба, нанесенного COVID-19.

До наступления пандемии Трамп и Си Цзиньпин регулярно виделись тет-а-тет или на международных мероприятиях. Однако, это желание не всегда было обоюдным - в 2019 году американец пригрозил Китаю новыми пошлинами, если китайский лидер пропустит саммит G20.


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URL: https://www.vb.kg/411151
Теги:
Китай, США, COVID-19, в мире
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