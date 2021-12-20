В Октябрьском районе проведено очередное заседание комиссии по делам детей

На комиссии вопросы рассматривали представители центра образования Октябрьского района, инспекции по делам несовершеннолетних УВД, подростковый врач центра семейной медицины, психолог, социальные работники управления социального развития, специалисты отдела поддержки семьи и детей.

На рассмотрение поступили материалы о снятии с учета семьи после оказания социальной помощи, поддержки в обучении матери несовершеннолетних детей на курсах швеи, утверждены планы индивидуальной работы с семьей и индивидуальные планы по защите ребенка. Также рассмотрен вопрос определения несовершеннолетних детей на дневное отделение в Государственный центр реабилитации, развития детей и поддержки семьи, потому как семья находится в трудной жизненной ситуации.

Социальные работники выступили с предложениями о проведении совместной работы по профилактике семейного насилия и с семьями, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Если вы стали свидетелями жестокого обращения с детьми, просьба обратиться на горячую линию отдела поддержки детей и семьи столичных районов:

- Первомайский район: 0(312) 67-03-86;

- Ленинский район: 0(312) 88-38-99;

- Свердловский район: 0(312) 53-05-76;

- Октябрьский район: 0(312) 51-03-75.

Центр помощи детям: 0(312) 54-29-34, 44-25-10, 44-25-74, (0555) 69-13-12.

Горячая линия Министерства труда и социального развития: 111.