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В Октябрьском районе проведено очередное заседание комиссии по делам детей

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- Айжан Мамбеталиева
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На комиссии вопросы рассматривали представители центра образования Октябрьского района, инспекции по делам несовершеннолетних УВД, подростковый врач центра семейной медицины, психолог, социальные работники управления социального развития, специалисты отдела поддержки семьи и детей.

На рассмотрение поступили материалы о снятии с учета семьи после оказания социальной помощи, поддержки в обучении матери несовершеннолетних детей на курсах швеи, утверждены планы индивидуальной работы с семьей и индивидуальные планы по защите ребенка. Также рассмотрен вопрос определения несовершеннолетних детей на дневное отделение в Государственный центр реабилитации, развития детей и поддержки семьи, потому как семья находится в трудной жизненной ситуации.

Социальные работники выступили с предложениями о проведении совместной работы по профилактике семейного насилия и с семьями, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Если вы стали свидетелями жестокого обращения с детьми, просьба обратиться на горячую линию отдела поддержки детей и семьи столичных районов:

- Первомайский район: 0(312) 67-03-86;

- Ленинский район: 0(312) 88-38-99;

- Свердловский район: 0(312) 53-05-76;

- Октябрьский район: 0(312) 51-03-75.

Центр помощи детям: 0(312) 54-29-34, 44-25-10, 44-25-74, (0555) 69-13-12.

Горячая линия Министерства труда и социального развития: 111.


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URL: https://www.vb.kg/411155
Теги:
дети, несовершеннолетние, Октябрьский район, Бишкек
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