В Сети стали чаще распространять информацию о продаже наркотиков

В связи с развитием IT-отрасли, а также слабой защищенностью в интернете подрастающего поколения, участились случаи, когда в мессенджерах и социальных сетях распространяется информация о продаже наркотических средств.

По данным фактам сотрудниками СБНОН неоднократно проводились соответствующие мероприятия, в ходе которых, осуществлялась переписка с админами вышеуказанных интернет магазинов, где упомянутые требуют пополнить Qiwi кошельки, и в последующем, не выдавая места закладки с наркотическим средством, блокировали покупателей с удалением переписки.

Попавшиеся на уловки мошенников лица, в свою очередь не обращаются в ОВД ввиду неправомерных умыслов и действий.

Следует отметить, что данные интернет магазины является фейковыми аккаунтами, целью которых, является получение материальной выгоды без продажи запрещенные средств.

Согласно предоставленным данным, вывод денежных средств производится на банковские карты стран ближнего зарубежья.

Каждый выявленный факт и представленные сообщения о нарко-рекламах регистрируются в ЕРПП, по которым проводятся досудебные производства.

Службой регулярно проводятся встречи с гражданским обществом и представителями СМИ, в ходе которых доводится информация о необходимости оказания содействия в части информирования СБНОН о подобных фактах для своевременного реагирования. СБНОН МВД убедительно просит граждан не заходить на подобного рода

сайты.