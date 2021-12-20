Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 95.12 - 96.52

В Шотландии посмертно помилуют женщин, осужденных когда-то за колдовство

58  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Законопроект по реабилитации женщин, которых принимали за ведьм и осуждали за якобы совершенное колдовство, внесли шотландские парламентарии. Об этом пишет tjournal.ru со ссылкой на The Sunday Times.

Процесс реабилитации коснется четырех тысяч женщин, осужденных за колдовство на территории страны в промежутке между XVI и XVIII веками. Он предполагает официальные извинения от имени правительства и установку памятника жертвам процессов о ведовстве.

Процесс помилования коснется приговоров, вынесенных женщинам между 1563 и 1736 годами. Тогда представительниц прекрасного пола обвиняли в совершенно разных вещах: ворожбе, ночных превращениях в псов, причинении урона королевскому флоту путем вызова шторма заклинанием и регулярных встречах с дьяволом. Согласно Закону о колдовстве, всех осужденных приговаривали к смертной казни через сожжение на костре.

Внесение данного законопроекта на рассмотрение в парламент было инициировано королевским адвокатом и руководителем группы "Ведьмы Шотландии" Клэр Митчелл, которая выступает за пересмотр средневековых приговоров. По словам депутата от Шотландской национальной партии Натали Дон, которая поддержала решение Митчелл, законопроект могут принять уже летом 2022 года.

"Эту ошибку можно исправить. Это правильно, что люди, которых ошибочно обвинили, заслуживают помилования", - сказала она.

Закон о колдовстве принял шотландский король Яков VI в 1597 году. Всех женщин, обвиненных в колдовстве, приговаривали к смертной казни. Судебные процессы на территории Британии продолжались до середины XVIII века.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411163
Теги:
Великобритания, закон, законопроект, парламент
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  