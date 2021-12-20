В Шотландии посмертно помилуют женщин, осужденных когда-то за колдовство

Законопроект по реабилитации женщин, которых принимали за ведьм и осуждали за якобы совершенное колдовство, внесли шотландские парламентарии. Об этом пишет tjournal.ru со ссылкой на The Sunday Times.

Процесс реабилитации коснется четырех тысяч женщин, осужденных за колдовство на территории страны в промежутке между XVI и XVIII веками. Он предполагает официальные извинения от имени правительства и установку памятника жертвам процессов о ведовстве.

Процесс помилования коснется приговоров, вынесенных женщинам между 1563 и 1736 годами. Тогда представительниц прекрасного пола обвиняли в совершенно разных вещах: ворожбе, ночных превращениях в псов, причинении урона королевскому флоту путем вызова шторма заклинанием и регулярных встречах с дьяволом. Согласно Закону о колдовстве, всех осужденных приговаривали к смертной казни через сожжение на костре.

Внесение данного законопроекта на рассмотрение в парламент было инициировано королевским адвокатом и руководителем группы "Ведьмы Шотландии" Клэр Митчелл, которая выступает за пересмотр средневековых приговоров. По словам депутата от Шотландской национальной партии Натали Дон, которая поддержала решение Митчелл, законопроект могут принять уже летом 2022 года.

"Эту ошибку можно исправить. Это правильно, что люди, которых ошибочно обвинили, заслуживают помилования", - сказала она.

Закон о колдовстве принял шотландский король Яков VI в 1597 году. Всех женщин, обвиненных в колдовстве, приговаривали к смертной казни. Судебные процессы на территории Британии продолжались до середины XVIII века.