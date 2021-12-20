Химия Суеркулова: К следующим выборам нужно готовиться на следующих день

Поствыборная встреча "Участие женщин лидеров в выборах в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики: результаты и извлеченные уроки" прошла в южной столице Кыргызстана. Мероприятие было организовано Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики совместно со Структурой ООН-Женщины по результатам выборов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, состоявшихся 28 ноября 2021 года.

Как рассказала председатель Женсовета Оша Химия Суеркулова, тренинг стал рефлексией по итогам проделанной работы.

"Предыдущая работа была направлена на то, чтобы активизировать участие женщин в политических процессах. На прошедших тренингах женщины участвовали будучи кандидатами в депутаты, а такого мероприятия, такой рефлексии у нас раньше не было, когда мы можем извлечь опыт из проведенных выборов, чтобы применить его в дальнейшем.

Очень много похожих историй о том, как они пришли в политическое лидерство. Мы должны оценить допущенные ошибки, взять хороший опыт в следующий выборные кампании. Рефлексия позволяет женщинам почувствовать себя не побежденными, а лидерами. Они видят, что к следующим выборам нужно готовиться не за месяц, а уже на следующий день после проведенных выборов", - сказала она.

"Я сторонница того, чтобы женщина-депутатов, не только местных, но и Жогорку Кенеша. Меня смущает, что на выборах прошло очень мало женщин. Я бы хотела, чтобы женщин было больше. Потому что женщины принимают решения, учитывая каждую мелочь, что помогает более качественно принимать решения. 30%-ная квота увеличила количество женщин-депутатов – это хороший проект, работа продвигается в лучшую сторону", - отметила Дариха Калыкова, депутат Кара-Булакского айыльного кенеша Баткенского района.