"Есть предпосылки для увеличения женщин в ЖК, но нужно ломать стереотипы"

Женское лидерство в Кыргызстане имеет очень давнюю историю. Но тем не менее представленность женщин на самом высоком уровне, в Жогорку Кенеше. Об этом сказала глава программ Структуры ООН-Женщины в Кыргызстане Сагипа Жусаева в ходе поствыборной встречи "Участие женщин лидеров в выборах в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики: результаты и извлеченные уроки", которая прошла в Оше.

Мероприятие было организовано Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики совместно со Структурой ООН-Женщины по результатам выборов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики (ЖК КР), состоявшихся 28 ноября 2021 года.

"Данное мероприятие - очень важное для женщин, которые участвовали в выборном процессе, оно позволяет сделать переосмысление процесса. Этот процесс поддерживается Программой ООН-Женщины на глобальном уровне в рамках программы "Содействие политическому участию женщин".

На глобальнои уровне был разработан учебный материал, который протестировали в нескольких странах и адаптировали для Кыргызстана. В октябре текущего года 183 женщины-кандидата участвовали в тренингах, чтобы подготовиться к избирательной кампании. Мы проводили мастер-классы, как участвовать в теледебатах, участвовать в выборном процессе", - считает Сагипа Жусаева.

По ее мнению, в нашей стране есть все предпосылки, чтобы число женщин в парламенте увеличилось.

"Для этого нужно организовать системную работу по подготовке женщин-лидеров, регистрироваться в партиях, активной участвовать в партийной жизни, потом в качестве кандидатов идти на выборы. Также нужно вести большую просветительскую работу, чтобы преодолеть стереотипы, по которым женщины не место в политике.

На самом деле у нас много ярких женщин-политиков, которые доказали, что женщина может привнести качественные изменения в процесс принятия решений. Сегодня все участницы, которые представляют южные регионы, имели возможность обсудить, как проходил выборный процесс, что служило препятствием, смогли выработать ряд рекомендаций для дальнейшего роста", - сказала она.