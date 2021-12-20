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В Оше обсудили политические права женщин

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- Бакыт Басарбек
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Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики совместно со Структурой ООН-Женщины в Кыргызстане провела поствыборную встречу с женщинами-кандидатами по результатам прошедших парламентских выборов.

Во встрече приняли участие члены Центральной избирательной комиссии КР, женщины-депутаты местных кенешей, эксперты и женщины, принявшие участие на прошедших выборах депутатов ЖК КР.

Целью встречи стало обсуждение политических и общественных возможностей, достижений, сложностей, извлеченных уроков и планов на будущее.

По словам члена ЦИК Узарбека Жылкыбаева, Центризбирком предпринимает различные шаги по расширению участия женщин в выборном процессе. Так, согласно конституционному Закону "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", при составлении списков сохраняются следующие квоты для женщин: не более 70 процентов кандидатов одного пола, при этом разница очередности в списках кандидатов женщин и мужчин, выдвинутых от политических партий, не должна превышать трех позиций.

Благодаря квотированию, по единому избирательному округу депутатами Жогорку Кенеша стали 19 женщин-кандидатов. Ранее квотирование позволило увеличить количество женщин-депутатов в местных кенешах: с 10 до 39%.

Участники обсудили выборное законодательство, вопросы демистификации участия женщин в выборах, поделились опытом лидерства и участия в выборных кампаниях.

Также прошло обсуждение по вопросам моделирования гендерного равенства в политических правах женщин, укрепления и развития партийного строительства через женское лидерство, взаимодействия политических партий с женскими крыльями парламентских и непарламентских партий.


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URL: https://www.vb.kg/411166
Теги:
выборы, гендер, Жогорку Кенеш
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